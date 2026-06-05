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معاون اداره کل میراث فرهنگی لرستان گفت: با تکمیل یک هتل پنجستاره، ۲۰۰ تخت به مجموع تختهای هتلهای لرستان اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالله عباسیان در بازدید رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی از طرح هتل پنجستاره صدف گفت: حجم سرمایهگذاری این طرح با احتساب ارزش زمین به حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد که پس از بهرهبرداری، ظرفیت پذیرش ۲۰۰ تخت اقامتی را خواهد داشت.
وی افزود: این طرح هماکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به منظور تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری، به سرمایهگذار جدید واگذار شده است.
عباسیان تصریح کرد: تکمیل این طرح میتواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت اقامتی استان، جذب گردشگران، رونق سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در لرستان ایفا کند.
هتل پنجستاره صدف یکی از طرحهای پیشران لرستان در حوزه گردشگری است که در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع و با زیربنای ۱۲ هزار متر مربع در حال احداث است.