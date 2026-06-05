امام جمعه فریمان در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید غدیرخم گفت: مهمترین پیام غدیر، تمسک به ولایت است.

مهمترین پیام غدیر، تمسک به ولایت است

مهمترین پیام غدیر، تمسک به ولایت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، حجت‌ الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی معلمی با اشاره به حدیث منزلت و واقعه غدیر خم تأکید کرد که شیعه با وجود انحراف خلافت پس از پیامبر (ص)، پیام غدیر را در طول تاریخ زنده نگه داشته است.

معلمی با اشاره به حدیث منزلت؛ «انت منی بمنزله هارون من موسی» افزود: همان‌ طور که بنی‌ اسرائیل قدر هارون را ندانستند، پس از رحلت پیامبر نیز قدر علی (ع) دانسته نشد و عده‌ ای جاه‌ طلب با امضای «صحیفه ملعونه» پیمان بستند که نگذارند ایشان جانشین پیامبر شود.

معلمی در ادامه به سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اشاره کرد و امام راحل را معمار کبیر انقلاب اسلامی خواند و افزود: هرساله در چنین ایامی شاهد تبیین مکتب و خط و راه امام خمینی (ره) توسط رهبر و قائد شهید امت بودیم، اما امسال در فراق این امام عزیز هستیم.

وی گفت: امروز ادامه راه امام و تمسک به ولایت فقیه، همان مسیری است که مردم ایران را در برابر سخت‌ ترین تحریم‌ های اقتصادی که به گفته آمریکایی‌ ها در تاریخ بی‌ سابقه است، ایستاده نگه داشته است.

امام جمعه فریمان به حضور نزدیک به ۱۰۰ شب مردم در صحنه دفاع از انقلاب و ولایت اشاره کرد و گفت: دعای روز عید غدیر «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه مولانا امیرالمومنین» برای شما مردم یک شعار زبانی نیست، بلکه تمسک حقیقی به ولایت است.

وی در پایان گفت: حضور مردم در میادین شهرها و روستاهای کوچک و فریاد استکبار ستیزانه «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» نشان از مبعوث شدن ملت بصیر دارد و این پیام را به دشمنان می دهد که قدرت واقعی این نظام، شما مردم بصیر و جان فدا هستید و اگر پا در این مملکت بگذارند، در دل کوه‌ ها دفن خواهند شد.