

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم مسابقات آب‌های آرام قهرمانی کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه پیدا کرد.

عباس حسینی در فینال کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر کمتر از ۲۳ سال با حریفانی از چین‌تایپه، قرقیزستان، سنگاپور، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام، هند و تاجیکستان رو به رو شد و در پایان با کسب رکورد ۳:۴۵.۲۱۸ دقیقه در رده دوم ایستاد و صاحب نشان نقره شد. در این رقابت نمایندگان قزاقستان و ازبکستان اول و سوم شدند.

سهیل بیاتی در فینال کانوی یکنفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال با حریفانی از ازبکستان، چین تایپه، تاجیکستان، هند، کره، هنگ کنگ و قزاقستان و در پایان با کسب رکورد ۴:۳۱.۳۵۶ دقیقه در رده ششم ایستاد. در این رقابت نمایندگان ازبکستان، قزاقستان و کره اول تا سوم شدند.

ترنم اکبرزاده در فینال کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر کمتر از ۲۳ سال با حریفانی از قزاقستان، ازبکستان، هنگ‌کنگ، چین تایپه و ویتنام مسابقه داد و در پایان با کسب رکورد ۴:۲۳.۱۳۶ دقیقه در رده سوم ایستاد و صاحب نشان برنز شد. در این رقابت نمایندگان قزاقستان و ازبکستان اول و دوم شدند.

نسترن خیرالهی در فینال کانوی یکنفره ۱۰۰۰ متر کمتر از ۲۳ سال بانوان با حریفانی از قزاقستان، ازبکستان و ویتنام مسابقه داد و در پایان با کسب رکورد ۵:۰۲.۵۵۷ دقیقه در رده چهارم ایستاد. در این رقابت نمایندگان ویتنام، قزاقستان و ازبکستان اول تا سوم شدند.

مریم آقایی در فینال کایاک یکنفره بانوان جوانان با حریفانی از هند، قزاقستان، کره، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و سنگاپور مسابقه داد و در پایان با کسب رکورد ۴:۲۲.۵۲۱ دقیقه در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در این رقابت ورزشکاران ازبکستان و قزاقستان اول و سوم شدند.

شهلا بهروزی‌راد در فینال KL ۳ بانوان با حریفانی از ازبکستان و ژاپن رقابت کرد و در پایان با کسب رکورد ۵۳.۴۵۹ ثانیه در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در این رقابت ورزشکاران ازبکستان و ژاپن اول و سوم شدند.

سهیل بیاتی در فینال کانوی یکنفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان با حریفانی از ازبکستان، کره، قزاقستان، هنگ‌کنگ، هند، چین‌تایپه و تاجیکستان رو به رو شد و در پایان با کسب رکورد ۴۶.۰۱۷ ثانیه ششم شد. در این رقابت ورزشکاران قزاقستان، کره و ازبکستان اول تا سوم شدند.

نیکا نجفی‌زاده در فینال کایاک یکنفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان با حریفانی از هند، ویتنام، چین تایپه، قزاقستان، هنگ‌کنگ، ماکائو و ازبکستان رو به رو شد و در پایان با کسب رکورد ۴۵.۶۷۴ ثانیه صاحب مدال برنز شد. در این رقابت ورزشکاران قزاقستان و ازبکستان اول تا دوم شدند.

نسترن خیرالهی در فینال کانوی یکنفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان با حریفانی از ویتنام، قزاقستان، سنگاپور، چین‌تایپه، ازبکستان و هند رو به رو شد و در پایان با کسب رکورد ۵۷.۰۸۰ ثانیه ششم شد. در این رقابت ورزشکاران ویتنام، قزاقستان و هند اول تا سوم شدند.

مسعود قیصری در فینال کلاس KL ۳ مردان با ۲ حریف از قزاقستان، ۲ حریف از کره، ۲ حریف از ازبکستان و ورزشکاران هند و ژاپن رقابت کرد و در پایان با کسب رکورد ۴۹.۵۵۵ ثانیه ششم شد. در این رقابت ورزشکاران کره، ازبکستان و قزاقستان اول تا سوم شدند.

مریم آقایی در فینال کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان جوانان با حریفانی از قزاقستان، کره، چین‌تایپه، تایلند، ماکائو، قرقیزستان و ازبکستان رقابت کرد و در پایان با کسب رکورد ۴۶.۲۹۷ ثانیه سوم و صاحب مدال برنز شد. در این رقابت ورزشکاران قزاقستان و ازبکستان اول و دوم شدند.

سعید حسین‌پور در فینال کلاس KL ۱ مردان در مصاف با حریفانی از قزاقستان، هند و دو رقیب ژاپنی با کسب رکورد ۵۸.۴۳۶ ثانیه در جایگاه نخست آسیا ایستاد و طلایی شد. در این مسابقه ورزشکاران قزاقستان و ژاپن دوم و سوم شدند.

آیلین اشتری در فینال کانوی یکنفره ۲۰۰ متر بانوان جوانان در مصاف با حریفانی از کره، هند، قزاقستان، تایلند، ازبکستان، چین تایپه و ویتنام با کسب رکورد ۵۷.۲۹۴ ثانیه پنجم شد. در این مسابقه ورزشکاران ازبکستان، قزاقستان و تایلند اول تا سوم شدند.

اسلام جاهدی در فینال کلاس VL ۲ مردان در مصاف با ۲ حریف قزاقستانی و ۲ حریف ژاپنی با کسب رکورد ۱:۰۳.۳۸۹ دقیقه اول و صاحب مدال طلا شد. در این مسابقه ورزشکاران قزاقستان و ژاپن دوم و سوم شدند.