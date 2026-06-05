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آیتالله سید نصیر حسینی گفت: قیام مردمی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به عنوان مبدا و سرآغاز انقلاب اسلامی، منشا تحولات زیادی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله حسینی در خطبههای نماز جمعه یاسوج با اشاره به ابعاد مختلف قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ اظهار کرد: این حرکت مردمی پس از دستگیری امام خمینی (ره) و با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت و خون شهدای این قیام زمینهساز تداوم مبارزات و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی شد.
وی با بیان اینکه ملت ایران در مسیر دستیابی به استقلال و عزت، دشواریها و هزینههای فراوانی را متحمل شده است، افزود: دستاورد این ایستادگی، کسب عزت، سربلندی، پیشرفت و زندگی همراه با کرامت برای ملت ایران بوده است.
امام جمعه یاسوج با استناد به آموزههای عاشورایی و تأکید بر ترجیح عزت بر ذلت، گفت: ملت ایران همواره مسیر عزتمندانه را انتخاب کرده و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.
آیتالله حسینی همچنین با تبریک سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع)، به واقعه مباهله اشاره کرد و آن را از رخدادهای مهم تاریخ اسلام دانست و گفت: در این رویداد تاریخی، پیامبر اسلام (ص) برای اثبات حقانیت اسلام در برابر مسیحیان نجران حاضر شد و با حضور اهل بیت (ع)، جایگاه والای آنان در تاریخ اسلام بیش از پیش آشکار شد.
وی با اشاره به روز صنایع دستی و روز ملی فرش، توسعه این حوزه را فرصتی ارزشمند برای رونق تولید و ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: زندگی عشایری در گذشته نمونهای موفق از اقتصاد مبتنی بر تولید داخلی و خوداتکایی بود و بسیاری از نیازهای خانوارها از طریق تولیدات بومی تأمین میشد.
خطیب جمعه یاسوج با بیان اینکه زنان عشایر نقش مؤثری در تولید صنایع دستی و اقتصاد خانواده داشتند، تصریح کرد: احیای این ظرفیتها میتواند در ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد خانوارها نقش مؤثری ایفا کند.
وی همچنین به اهمیت فرهنگ کار و مسئولیتپذیری در نسلهای گذشته اشاره کرد و گفت: نوجوانان از سنین پایین در کنار تحصیل، با کار و تلاش آشنا میشدند و این روحیه در جامعه نهادینه شده بود.
آیتالله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار کرد: انقلاب اسلامی توانست ظرفیتهای عظیم ملت ایران را فعال کند و کشور را از شرایط وابستگی و سلطهپذیری به سمت استقلال و پیشرفت هدایت کند.
وی درباره راهبردهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی نیز گفت: تلاش برای کاهش تابآوری مردم از طریق جنگ روانی و فشارهای اقتصادی و همچنین ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان، از مهمترین اهداف دشمنان است.
امام جمعه یاسوج افزود: ترویج نا امیدی، ایجاد تردید در مسیر مقاومت، دامن زدن به اختلافات و القای بیاعتمادی از جمله ابزارهایی است که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود به کار میگیرند.
وی تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت اعتماد متقابل، پرهیز از بدبینی و استمرار صبر و استقامت، مهمترین عوامل ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان خواهد بود.