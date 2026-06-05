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میدان داران سنگر خیابان در سراسر خوزستان با حضوری باشکوه حمایت خود را از ولایت و نیروهای مسلح اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار خوزستان حمایت دوباره ی خود را از مقام عظمای ولایت و نیروهای مسلح، برای نمایش عملیاتهای کوبنده علیه تجاوزات دشمن اعلام کردند.
مردم خوزستان که بیش از سه ماه است در سنگر خیابان میدان داری میکنند، حالا با مشاهده عملیاتهای غرورآفرین نیروهای مسلح علیه تجاوزات دشمن در جنوب کشور، بر شور و حال اجتماعات خود افزودهاند و با سر دادن شعارهای حماسی و تاسی به سیره نورانی علوی، حمایت همه جانبه خود را از نائب حیدر زمان، و نیروهای جان بر کف ارتش سرافراز و سپاه مقتدر، اعلام کردند.