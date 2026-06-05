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شهرستان فلاورجان پایلوت طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای بالای ٢٠ هزار نفر در ۲۰ شهرستان کشور آزمایشی اجرا می شود گفت: این طرح با رویکرد پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری، ترویج سبک زندگی سالم، افزایش خودمراقبتی و شناسایی بهموقع بیماریها، نقش بسزایی در کاهش بار بیماریها و هزینههای درمانی خواهد داشت
دکتر شاهین شیرانی با اشاره به اینکه از دیگر مزایای این طرح تغییر در الگوهای مدیریتی و ایجاد ساختار منسجم است افزود: در قالب این طرح، نظام سلامت به گونهای بازتعریف شده است که «پزشک عمومی» به عنوان دروازه ورود به سیستم و مسئول پرونده سلامت، هدایتگر بیمار در مسیر درمان است و برای ارائه خدمات بهینه، به ازای هر ۳ هزار نفر جمعیت، یک «تیم سلامت» تشکیل میشود
رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان هم با اشاره به اینکه این طرح براساس ماده ۷۰ سند توسعه ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران است گفت: با اجرای این طرح، هزینههای پرداختی از جیب بیماران کاهش یافته و از شیوع بیماریهای سخت و صعبالعلاج جلوگیری میشود.