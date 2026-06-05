به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از ثبت بیش از ۸.۶ میلیون تراکنش و هزینه کرد بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در این استان خبر داد.

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در مازندران گفت: این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوار‌ها و تقویت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در حال اجراست.

او با اشاره به آمار تجمیعی اجرای این طرح در استان توضیح داد: از ابتدای اجرا یعنی ۱۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۵۹۵ تراکنش از خانوار‌های مشمول ثبت شده است.



حسینی‌شیروانی افزود: در این مدت یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۴۶۶ خانوار از اعتبار اختصاص یافته در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند و مجموع اعتبار مصرف شده توسط مشمولان به ۱۸۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۶۳۲ هزار ریال رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد مرحله پنجم این طرح گفت: از آغاز این مرحله از ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ۱۲ خرداد امسال، در مجموع یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۵۵ تراکنش در فروشگاه‌های طرف قرارداد استان به ثبت رسیده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در این بازه زمانی یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۸۹۷ خانوار مازندرانی از مزایای طرح بهره‌مند شده‌اند و مجموع اعتبار مصرف شده توسط مشمولان به ۳۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۶۹۶ ریال رسیده است.

حسینی‌شیروانی تصریح کرد: کالابرگ الکترونیکی ضمن تسهیل دسترسی مردم به اقلام ضروری، به بهبود امنیت غذایی خانوار‌ها و مدیریت بهتر هزینه‌های معیشتی کمک می‌کند.