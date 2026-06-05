خطیب جمعه تیران در استان اصفهان: غدیر به ما اتحاد و پیروی از ولایت را می‌آموزد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سیدمحمود بنی جمالی خطیب جمعه تیران در نماز جمعه این شهر گفت: ایستادگی مردم در میدان و پیروی از رهبری و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهاجمات امریکا و اسرائیل، دشمن را تضعیف کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال راهکاری برای فرار از جنگ است افزود: با اتحاد و همدلی جهان اسلام در ایران و لبنان و دیگر کشور‌های اسلامی، دشمن صهیونیستی و امریکای جنایتکار به زودی زود نابود خواهند شد.

امام جمعه تیران در بخش دیگر از سخنان خود به بهینه سازی مصرف و صرفه جویی اشاره کرد و گفت: با بهینه سازی مصرف انرژی می توان بخشی از ناترازی‌ها را جبران کرد.