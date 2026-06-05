تداوم وزش باد شمال غربی در بوشهر تا شنبه
هواشناسی بوشهر از تداوم وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی تا عصر شنبه در سطح استان خبر داد و پیشبینی کرد ارتفاع موج دریا در مناطق جنوبی به بیشاز ۲ متر برسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، با تداوم وزش بادهای بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی، سواحل استان بوشهر تا عصرشنبه مواج و متلاطم پیشبینی میشود.
حسین مستانه تاکید کرد: با توجه به تلاطم دریا، به دریانوردان، صیادان و شناگران توصیه کرد در ساعتهای پیشرو و تا زمان فروکش کردن بادهای شدید، از رفتن به دریا خودداری کنند.
وی افزود: پدیده غالب در سطح استان تا روز سهشنبه هفته آینده، وزش باد و خیزش گرد و خاک خواهد بود که این وضعیت بهویژه در ساعتهای ظهر تا اوایل شب بیشتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر با اشاره به شدت وزش باد سواحل و فراساحل استان، گفت: امروز در مناطق شمالی و مرکزی، ارتفاع موج بین ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی بین ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر برآورد میشود.
وی ادامه داد: برای فردا (شنبه) نیز پیشبینی میشود ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی به ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر برسد.
کارشناس هواشناسی بوشهر با اشاره به گرمای شدید هوا در شبانهروز گذشته، عنوان کرد: دمای هوای بوشهر در این مدت بین ۲۷ تا ۳۷ درجه در نوسان بوده، اما در برخی نقاط استان به ۴۷ درجه رسیده است.
وی اضافه کرد: شهرستانهای دشتی، دشتستان، کنگان، دیر و تنگستان با دمای ۴۷ درجه، گرمترین نقاط استان بوشهر در ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا در ساعت ۰۱:۱۵ دقیقه بامداد، جزر اول ۰۳:۵۰، مد دوم ساعت ۱۱:۲۰ و جزر دوم در ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه خواهد بود.