تداوم وزش باد شمال غربی در بوشهر تا شنبه

هواشناسی بوشهر از تداوم وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید شمال غربی تا عصر شنبه در سطح استان خبر داد و پیش‌بینی کرد ارتفاع موج دریا در مناطق جنوبی به بیش‌از ۲ متر برسد.