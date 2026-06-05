بر اثر سهل‌انگاری تعدادی از گردشگران، بخشی از باغهاو مراتع روستاهای کهنوجِ پاقلعه و ریسه از توابع شهرستان شهربابک دچار آتش‌سوزی شد و خساراتی به این مناطق وارد آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حسن شفیعی، معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری شهربابک، در این خصوص گفت: متأسفانه بر اثر بی‌احتیاطی افراد سهل‌انگار، حدود دو هکتار از باغات روستای کهنوج پاقلعه و نزدیک به ۲۰ هکتار از مراتع روستای ریسه در آتش سوخت.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در روستاها، به‌ویژه در ایام تعطیل، خواستار آمادگی کامل مسئولان محلی برای مدیریت و مقابله با حوادث احتمالی شد.

شفیعی ضمن قدردانی از همکاری نیروهای مردمی و اهالی منطقه اظهار داشت: با مدیریت، هماهنگی و تلاش نیروهای حاضر در صحنه و همراهی ساکنان روستاها، آتش‌سوزی به طور کامل مهار شد و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری به عمل آمد.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل خشک شدن پوشش گیاهی و افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی، از شهروندان و روستاییان خواست در صورت روشن کردن آتش در طبیعت، مراتع و اطراف روستاها، پس از پایان استفاده از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری شود.