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بر اثر سهلانگاری تعدادی از گردشگران، بخشی از باغهاو مراتع روستاهای کهنوجِ پاقلعه و ریسه از توابع شهرستان شهربابک دچار آتشسوزی شد و خساراتی به این مناطق وارد آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حسن شفیعی، معاون برنامهریزی و عمرانی فرمانداری شهربابک، در این خصوص گفت: متأسفانه بر اثر بیاحتیاطی افراد سهلانگار، حدود دو هکتار از باغات روستای کهنوج پاقلعه و نزدیک به ۲۰ هکتار از مراتع روستای ریسه در آتش سوخت.
وی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در روستاها، بهویژه در ایام تعطیل، خواستار آمادگی کامل مسئولان محلی برای مدیریت و مقابله با حوادث احتمالی شد.
شفیعی ضمن قدردانی از همکاری نیروهای مردمی و اهالی منطقه اظهار داشت: با مدیریت، هماهنگی و تلاش نیروهای حاضر در صحنه و همراهی ساکنان روستاها، آتشسوزی به طور کامل مهار شد و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری به عمل آمد.
وی همچنین با اشاره به آغاز فصل خشک شدن پوشش گیاهی و افزایش خطر وقوع آتشسوزی، از شهروندان و روستاییان خواست در صورت روشن کردن آتش در طبیعت، مراتع و اطراف روستاها، پس از پایان استفاده از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند تا از بروز خسارات جبرانناپذیر به منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری شود.