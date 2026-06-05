یک هیئت عالی رتبه تجاری عربستان در دیدار با نخست وزیر پاکستان آمادگی ریاض را برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های بندری، فرودگاهی و زیرساختی پاکستان اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ هیئت تجاری عربستان به سرپرستی «شاهزاده منصور بن محمد آل سعود» طی دیدار با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه روابط تجاری میان دو کشور به رایزنی پرداخت.

نخست وزیر پاکستان در این نشست با استقبال از هیئت سعودی تاکید کرد: پاکستان خواهان تبدیل روابط اقتصادی با عربستان سعودی به یک شراکت راهبردی و بلندمدت است.

وی با اشاره به سفر پیشین هیئت تجاری سعودی به پاکستان در اکتبر ۲۰۲۵، ابراز امیدواری کرد که سفر کنونی، زمینه امضای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های جدید در بخش‌های مختلف را فراهم کند.

رئیس هیئت تجاری ریاض نیز ضمن قدردانی از استقبال دولت پاکستان، بر تمایل دولت و بخش خصوصی عربستان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در پاکستان تاکید کرد.

وی اعلام کرد: شرکت‌ها و سرمایه گذاران سعودی علاقه‌مند به مشارکت در طرح‌های مربوط به برون سپاری و توسعه بنادر، فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها، انرژی، توزیع برق و فناوری اطلاعات در پاکستان هستند.

نخست‌وزیر پاکستان با استقبال از این علاقه‌مندی، بخش کشاورزی و امنیت غذایی را نیز از حوزه‌های دارای ظرفیت بالا برای همکاری مشترک میان دو کشور دانست و پیشنهاد کرد اسلام‌آباد و ریاض فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش را نیز بررسی کنند.

بر اساس اعلام مقامات پاکستانی هیئت تجاری عربستان در جریان این سفر با مقام‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی پاکستان نیز دیدار خواهد کرد تا زمینه افزایش سرمایه گذاری‌های عربستان در چارچوب چشم انداز همکاری‌های اقتصادی دو طرف بررسی شود.

در این نشست «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، «رانا تنویر حسین» وزیر امنیت غذایی، «علیم خان» وزیر ارتباطات، «سردار اویس لغاری» وزیر نیرو، «علی پرویز ملک» وزیر نفت، «شزا فاطمه» وزیر فناوری اطلاعات و شماری دیگر از مقام‌های ارشد دولتی پاکستان نیز حضور داشتند.