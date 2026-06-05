به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۳ کیلوگرم که بصورت دوره‌ای برگزار می‌شود، در گروه اول محمد مهدی کشتکار با نتیجه ۹ بر صفر سونی کومار از هند را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۶ بر ۲ عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد. کشتکار در دور سوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان را مغلوب کرد و بعنوان سرگروه به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر هیون وونگ چوی از کره جنوبی را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. کشتکار به علت مصدومیت قادر به کشتی گرفتن با ژولامان شارشنبکوف از قرقیزستان نشد و صاحب مدال نقره شد.