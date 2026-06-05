به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، منوچهر محمدی افزود: از لحظه اطلاع از حادثه، هماهنگی‌های لازم با استان خوزستان برای اعزام تیم‌های تخصصی غواصی انجام و عملیات جست‌و‌جو با مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدماتی آغاز شد.

وی افزود: پس از حدود ۲۴ ساعت تلاش مستمر نیرو‌های امدادی، پیکر این جوان در محدوده دریاچه برم الوان کشف شد.

احمدرضا پایانی اهل شهرستان لنده، عصر روز گذشته در دریاچه برم الوان دچار حادثه غرق‌شدگی شده بود.