پخش زنده
امروز: -
سخنران مراسم بزرگداشت آیتالله امامجمارانی گفت: مهمترین و ماندگارترین بخش خدمات فرهنگی مرحوم امامجمارانی، توسعه فعالیتهای قرآنی در کشور ازجمله برگزاری و نهادینهسازی مسابقات قرآن کریم در سطوح مختلف بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی ارتحال آیتالله سیدمهدی امامجمارانی، برگزیده چهارمین دوره همایش خادمان قرآن کریم در حوزه مدیریت مراسم بزرگداشتی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان، فعالان قرآنی، دوستداران و شاگردان وی در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام محمدعلی خسروی، از صاحبنظران حوزه وقف و از همکاران پیشین آیتالله امامجمارانی به تبیین ابعاد مختلف خدمات وی در حوزههای وقف، قرآن و مدیریت فرهنگی پرداخت.
خسروی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای مرحوم امامجمارانی، تخصص و آشنایی عمیق با مسائل وقف بود، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان اوقاف این فرصت را یافت که فردی آشنا با مبانی فقهی، حقوقی و اجرایی وقف در رأس آن قرار گیرد. آیتالله امامجمارانی به دلیل سابقه خانوادگی و تجربه مستقیم در تولیت موقوفات، شناخت دقیقی از ظرفیتها و چالشهای این حوزه داشت و توانست خدمات ماندگاری از خود به یادگار بگذارد.
وی وقف را پدیدهای چندوجهی با ابعاد اقتصادی، حقوقی و فرهنگی دانست و افزود: بسیاری از زیرساختهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی کشور بر پایه موقوفات شکل گرفتهاند و به همین دلیل مدیریت صحیح این حوزه، تأثیر مستقیمی بر توسعه فرهنگی جامعه دارد.
سخنران مراسم بزرگداشت آیتالله امامجمارانی، تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را از مهمترین دستاوردهای دوران مدیریت وی برشمرد و اظهار کرد: این قانون با پیگیری و نظارت مستقیم مرحوم امامجمارانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و زمینه ساماندهی امور موقوفات را فراهم کرد.
وی همچنین به نقش آن مرحوم در تصویب قانون ابطال اسناد مالکیتی موقوفات اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون، هزاران موقوفهای که در سالهای گذشته مورد تصرف قرار گرفته یا از هویت وقفی خود فاصله گرفته بودند، بار دیگر به چرخه وقف بازگشتند.
خسروی یادآور شد: در جریان اصلاحات ارضی و تحولات پیش از انقلاب، بخش قابل توجهی از اراضی وقفی از اختیار وقف خارج شده بود، اما مرحوم امامجمارانی با پیگیریهای مستمر توانست بسیاری از این موقوفات را احیا کرده و حقوق آنها را به وقف بازگرداند.
وی تأسیس صندوق عمران موقوفات را از دیگر اقدامات تحولآفرین آیتالله امامجمارانی دانست و گفت: بسیاری از موقوفات در آن سالها فاقد درآمد یا در وضعیت تخریب قرار داشتند. ایجاد این صندوق امکان تأمین منابع مالی برای بازسازی و بهرهبرداری مجدد از موقوفات را فراهم کرد و زمینه احیای شمار زیادی از آنها را به وجود آورد.
خسروی همچنین به توسعه اماکن مذهبی، بقاع متبرکه، احداث ساختمانهای اداری اوقاف در شهرهای مختلف و راهاندازی مجموعههای اقتصادی و تولیدی وابسته به موقوفات اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از میراث ماندگار آن مرحوم در حوزه عمران و اقتصاد وقف دانست.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهتمام ویژه مرحوم امامجمارانی به قرآن کریم اظهار کرد: شاید مهمترین و ماندگارترین بخش خدمات فرهنگی ایشان، توسعه فعالیتهای قرآنی در کشور باشد.
خسروی افزود: برگزاری و نهادینهسازی مسابقات قرآن کریم در سطوح مختلف، راهاندازی مسابقات بینالمللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، تکریم قاریان، حافظان و مفسران قرآن و دعوت از قاریان برجسته جهان اسلام از جمله اقداماتی بود که نقش مهمی در گسترش فرهنگ قرآنی در کشور ایفا کرد.
وی تأسیس چاپخانه بزرگ قرآن کریم در قم، ایجاد دانشکدههای علوم قرآنی در نقاط مختلف کشور و راهاندازی مرکز ترجمه قرآن کریم با هدف ترجمه این کتاب آسمانی به دهها زبان زنده دنیا را از دیگر خدمات شاخص این خادم قرآن کریم برشمرد.
نماینده مردم میاندوآب در دوره نخست مجلس شورای اسلامی همچنین به اقدامات پژوهشی مرحوم امامجمارانی اشاره کرد و گفت: در دوران مسئولیت وی، پژوهشهای مرتبط با وقف رشد کمسابقهای یافت و صدها مقاله علمی و پژوهشی در این حوزه تولید و منتشر شد؛ اتفاقی که زمینه توسعه ادبیات علمی وقف در کشور را فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی خدمات این عالم فقید افزود: گستردگی فعالیتهای آیتالله امامجمارانی در عرصههای مختلف ایجاب میکند همایشی علمی و تخصصی برای تبیین ابعاد گوناگون خدمات وی برگزار شود تا نسل جوان با این میراث ارزشمند آشنا شود.
خسروی در بخش پایانی سخنان خود، تخصص، اعتماد به نیروهای متخصص و اخلاص را سه عامل اصلی موفقیت آیتالله امامجمارانی دانست و با نقل خاطرهای از وی گفت: پس از انتشار نخستین شماره مجله «وقف؛ میراث جاویدان»، نسخهای از آن را به ایشان تقدیم کردم. با وجود رضایت از محتوای مجله، هنگامی که تصویر خود را در صفحات آن مشاهده کرد، از انتشار آن ابراز نارضایتی کرد؛ رفتاری که نشاندهنده روحیه تواضع و دوری وی از مطرح شدن شخصی بود.
در ادامه این مراسم، خانواده مرحوم آیتالله امامجمارانی با انتشار بیانیهای از رئیسجمهور، شخصیتهای سیاسی، مذهبی، فرهنگی، مدیران کشور و همچنین جامعه قرآنی برای ابراز همدردی و حضور در مراسم تشییع و بزرگداشت این عالم ربانی قدردانی کردند.
گفتنی است، آیتالله سیدمهدی امامجمارانی، متولد سال ۱۳۱۴ در محله جماران تهران، ششم اسفندماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت. وی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶ ریاست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را بر عهده داشت و در این دوران، نقش مؤثری در توسعه فرهنگ وقف و پایهگذاری بسیاری از زیرساختهای قرآنی کشور ایفا کرد.