به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: امروز و فردا (جمعه و شنبه) شرایط جوی تا حدودی آرام و آسمان استان اردبیل در پیش از ظهر‌ها بیشتر صاف است، و در اواسط روز‌ها دمای هوا به طور نسبی افزایش می‌یابد.

اما در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب به دلیل وزش باد خزری گاهی با سرعت تند و نفوذ توده هوای مرطوب و خنک، علاوه بر رشد ابر‌های همرفتی، در مناطقی از استان اردبیل رگبار و رعدوبرق، در نواحی مستعد با احتمال تگرگ پیش بینی شده است.

از این رو با توجه به نوع بارش‌های بهاری بویژه در روز شنبه ۱۶ خرداد، سیلاب ناگهانی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست و به همین دلیل رعایت توصیه‌های هواشناسی تاکید شده است..

برای یکشنبه ۱۷ خرداد علاوه بر شرایط فصلی و محلی با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور ضمن خنکی نسبی هوا، آسمان استان اردبیل نیمه ابری تا ابری ست و در بیشتر مناطق استان وزش باد و بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعدوبرق پیش بینی شده است.