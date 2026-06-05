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امام جمعه بجنورد گفت: مذاکره با آمریکا به معنای آشتی نیست آمریکاییها پس از ناکامی در میدان جنگ تلاش میکنند در عرصه مذاکره به اهداف خود دست یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خطیب جمعه بجنورد در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم عید غدیر، گفت: مردم در غدیر با تمام توان به میدان آمدند و موکبداران، هیئتها و جوانان نقش پررنگی در برگزاری این مراسم و ایجاد فضای وحدت و نشاط اجتماعی داشتند و از همه دست اندرکاران در این جشن ها قدردانی میکنم.
حجت الاسلام والمسلمین نوری افزود: آمریکاییها به اهداف مورد نظر خود در برابر جمهوری اسلامی نرسیدند و اکنون میخواهند از طریق مذاکرات، توان دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را محدود کنند.
وی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت: جنگ ایران و آمریکا یک جنگ وجودی است و آنها به بقای ایران اسلامی رضایت ندارند این آمریکا بود که جنگ را آغاز کرد، اما انسجام و حضور مردم در کنار یکدیگر موجب شد که در نهایت آمریکا درخواست آتشبس را مطرح کند.
نماینده ولی فقیه در استان یکی دیگر از اهداف دشمن را ایجاد دو قطبی و از بین بردن وحدت ملی دانست و تصریح کرد: مذاکره با آمریکا صرفاً برای احقاق حقوق ملت ایران انجام میشود جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته یا در حال جنگ با آمریکا بوده یا در حال تقابل و از این پس نیز آشتی میان ایران و آمریکا امکانپذیر نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین نوری افزود: هدف ما این است که دستاوردهای به دست آمده در میدان نبرد را در عرصه مذاکره تثبیت کنیم.
امام جمعه بجنورد با تأکید بر اهمیت توان دفاعی کشور خاطر نشان کرد: پیروزیهای به دست آمده در میدان جنگ مرهون قدرت موشکی کشور است و جمهوری اسلامی هرگز از این توان دفاعی عقبنشینی نخواهد کرد.
وی همچنین انرژی هستهای را حاصل تلاش و مجاهدت شهدای هستهای دانست و گفت: ملت ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد از حقوق هستهای خود کوتاه بیاید.
نوری با اشاره به نقش جبهه مقاومت در تحولات منطقه اظهار کرد: جمهوری اسلامی در این نبرد با همراهی جبهه مقاومت به پیروزی رسید و نیروهای مقاومت در عراق و لبنان به یاری ملت ایران آمدند. به همین دلیل نیز این جبهه هرگز یکدیگر را رها نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه کشور در جریان این جنگ در بخشهای مختلف خسارتها و زیانهایی را متحمل شده است، تأکید کرد: از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: برخی معتقدند هر توافقی بهتر از عدم توافق است، اما دیدگاه ما این است که مذاکره تنها زمانی ارزشمند است که منجر به احقاق حقوق ملت ایران شود و در غیر این صورت، ملت ایران آمادگی مقابله با هرگونه تهدید و جنگافروزی آمریکا را خواهد داشت.
وی در ادامه با انتقاد از برخی دیدگاهها درباره ضرورت توافق به هر قیمت، اظهار کرد: کسانی که در روزنامهها و برخی محافل از توافق و کوتاه آمدن سخن میگویند، باید بدانند که ملت ایران و جمهوری اسلامی از حقوق مسلم خود عقبنشینی نخواهند کرد.