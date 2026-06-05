پرونده چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی با معرفی ۳۰ دانش‌آموز برگزیده برای حضور در مرحله کشوری بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پرونده چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی با معرفی ۳۰ دانش‌آموز برگزیده برای حضور در مرحله کشوری بسته شد.

پس از رقابت هزاران دانش‌آموز در مراحل آموزشگاهی، شهرستانی و استانی، برترین‌های قرآنی استان با درخشش در رشته‌های مختلف آوایی، پژوهشی و معارفی، جواز حضور در مرحله کشوری را کسب کردند.

با تلاش جمعی همکاران اداره قرآن عترت و نماز نتایج نفرات اول و دوم مقاطع مختلف رشته‌های ۱۶گانه مسابقات؛ سی راه یافته کشوری؛ آغاز دوره توانمندسازی و نیز سهمیه شهرستان‌ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۵.۱۴۰۶ همزمان با پایان یافتن این دوره به صورت رسمی مشخص و به مناطق معرفی شدند.