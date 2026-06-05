به گزارش خبرگاری صداوسیما مرکزکرمان،امام جمعه موقت کرمان گفت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اخیر بر اساس راستی آزمایی و با شرط پایان جنگ وارد میدان دیپلماسی شده است

حجت الاسلام عربپور افزود با وجود اعلام آتش بس پس از چهل روز همچنان در چهار جبهه میدان ، خیابان، دیپلماسی و اقتصاد با دشمنان در حال نبرد هستیم.

وی بیان کرد دشمنان دو بار در جریان مذاکرات عهدشکنی کرده و جنگ را آغاز کردند از این رو تیم دیپلماسی کشور با هوشیاری کامل مراقب فریب و حیله دشمنان است

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به جنگ اقتصادی گفت با وجود تلاش دولت برای مقابله با تحریم ها برخی سودجویان موجب افزایش قیمت کالاها شده اند و دستگاه های نظارتی باید با این موضوع برخورد کنند

خطیب جمعه موقت کرمان همچنین دهه امامت و ولایت ، سالروز رحلت امام خمینی، قیام پانزده خرداد ، روز مباهله و میلاد امام موسی بن جعفر را گرامی داشت و تبریک گفت

حجت الاسلام عربپور اظهار داشت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهاردهم خرداد امسال حاوی نکات و تذکرات مهمی برای مردم و مسئولان بود.

وی همچنین قیام پانزده خرداد را سرآغاز انقلاب اسلامی دانست و گفت مردم پس از دستگیری امام خمینی علیه رژیم پهلوی قیام کردند و با سرکوب خونین مواجه شدند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به واقعه غدیر خم گفت همان گونه که رسالت دارای اهمیت است امامت نیز جایگاهی والا دارد و حضرت علی علیه السلام شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر اسلام بود.