خطیب جمعه همدان گفت: انقلاب اسلامی در حقیقت استمرار مسیر ولایت و تجلی عملی باور مردم به ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان گفت: واقعه غدیر خم یکی از مهم‌ترین رخداد‌های تاریخ اسلام است و باید با تبیین درست و انتقال مفاهیم آن به نسل جوان، از فراموشی این واقعه سرنوشت‌ساز جلوگیری شود.

او تأکید کرد: پاسداشت غدیر و ترویج فرهنگ ولایت از مهم‌ترین وظایف مسلمانان است و ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده‌اند که با درایت، نجابت، مقاومت و تاب‌آوری در مسیر ولایت ثابت‌قدم هستند.

شعبانی موثقی همچنین با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد افزود: این قیام نقطه آغاز نهضت امام خمینی(ره) علیه استبداد و خودکامگی رژیم شاهنشاهی بود و زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد.

امام جمعه همدان با رد دیدگاه جدایی دین از سیاست گفت: برخی تلاش می‌کنند دین را از عرصه سیاست جدا بدانند، در حالی که واقعه غدیر خم به روشنی نشان داد هدایت جامعه و اداره امور مردم در چارچوب دین تعریف می‌شود و دین و سیاست از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند.

آیت‌الله شعبانی موثقی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه تصریح کرد: هر جا در کشور با رهنمود‌های ولایت فقیه همراه بوده‌ایم، عزت، اقتدار و پیشرفت نصیب ملت شده است و باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم.

او با اشاره به تحولات منطقه و رفتار قدرت‌های استکباری گفت: جمهوری اسلامی ایران نه اهل جنگ و نه زیاده‌خواه است، بلکه تنها حقوق قانونی ملت خود را مطالبه می‌کند، دشمنان در برابر منطق قدرت عقب‌نشینی می‌کنند و تجربه‌های منطقه‌ای نیز این موضوع را ثابت کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان همچنین از حضور مردم در تجمعات و صحنه‌های مختلف اجتماعی قدردانی کرد و حفظ وحدت و انسجام ملی را ضروری دانست.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مردم خواست فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف برق را جدی بگیرند و گفت: این حرکت باید از مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مذهبی آغاز شود تا به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

معاون استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به پیام راهبردی واقعه غدیر خم، گفت: غدیر تضمین‌کننده تداوم امامت و حفظ دین اسلام در جامعه است.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه غدیر و عاشورا دو حادثه ماندگار و جاودانه در تاریخ اسلام هستند، افزود: همان‌گونه که قیام امام حسین(ع) موجب حفظ اصل دین شد، واقعه غدیر نیز مسیر امامت و رهبری جامعه اسلامی را روشن کرد تا امت اسلامی دچار انحراف نشود.

او تأکید کرد: دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاش کرده‌اند جایگاه امامت را تضعیف کنند، اما فرهنگ ولایت و امامت همواره عامل حفظ هویت دینی مسلمانان بوده است.

میرتاج الدینی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های غدیر این است که جامعه اسلامی هیچ‌گاه بدون امام و رهبر الهی رها نمی‌شود و تداوم مسیر حق در گرو تبعیت از ولایت است.

معاون استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور افزود: انتخاب جانشین از سوی پیامبر اکرم(ص) در غدیر نشان داد که مسأله رهبری جامعه اسلامی از اساسی‌ترین ارکان حفظ دین و وحدت امت اسلامی است.