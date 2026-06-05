به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه ملی پاکستان؛ این توافقنامه طی مراسمی با حضور «محمد همایون کریم» دبیر امور اقتصادی پاکستان و مدیر ارشد سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در اسلام آباد به امضا رسید.

مقامات پاکستانی اعلام کردند این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه زیرساختی کشور به شمار می‌رود و نقش مهمی در تقویت شبکه حمل و نقل و ارتباطات جاده‌ای میان ایالت‌های سند، پنجاب و خیبرپختونخوا ایفا خواهد کرد.

«احد چیما» وزیر فدرال امور اقتصادی و برنامه ریزی پاکستان، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: بازسازی بزرگراه مذکور موجب تقویت اتصال منطقه‌ای، تسهیل تجارت و توسعه اقتصادی پاکستان خواهد شد.

وی افزود: این طرح بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های پایدار پاکستان است و می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی کالا و حمل و نقل در مسیر‌های اصلی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

وزیر فدرال پاکستان همچنین تاکید کرد: عملیات بازسازی این بزرگراه بر اساس استاندارد‌های نوین مهندسی و طراحی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی انجام خواهد شد تا زیرساخت‌های جاده‌ای کشور در برابر سیلاب‌ها و شرایط آب و هوایی شدید مقاومت بیشتری داشته باشند.

بزرگراه ملی «N-۵» که قرار است با وام ۳۲۰ میلیون دلاری بازسازی شود، طولانی‌ترین و مهم‌ترین شاهراه پاکستان است و از شهر بندری کراچی در جنوب پاکستان آغاز شده و تا گذرگاه مرزی طورخم در مرز افغانستان ادامه دارد. طول این بزرگراه حدود ۱۸۱۹ کیلومتر اعلام شده است.