به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهنام ابوالقاسم‌پور بیان کرد : نگاه مالک باشگاه (بانک ملی) حرفه‌ای و ورزشی است قرار است برنامه سه ساله تحویل بدهم. با تیمی که داریم می‌خواهیم طوری منابع مالی را درست کنیم که حتی در ادامه کارمان به بانک ملی هم کمک مالی داشته باشیم.

ابوالقاسم‌پور با بیان این‌که از انتقادات استقبال می‌کنم، افزود: می‌خواهیم تیم به جایگاه واقعی‌اش برسد. برای فصل جدید هم استقلال خوزستان را با چهره جدید و بهتر از فصل‌های قبل خواهید دید.

مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان با اشاره به پرداخت پول اجاره ورزشگاه شهدای فولاد، بیان کرد: برای بازی‌هایی که در این زمین داشتیم باید مبلغ شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم ولی باتوجه به آماده‌سازی ورزشگاه غدیر باید بگویم برای ما استقلال خوزستان و فولاد ندارد و حاضریم هر وقت باشگاه فولاد زمین خواست به آنها زمین غدیر را بدهیم.

او گفت: فوتبال خوزستان بازیکنان و جوانان خوبی دارد و این امتیاز تیم ما است؛ بازیکنی که قرارداد قراردادش با ما ۳۰۰ میلیون تومان است، باشگاه‌های دیگر با مبلغ ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان به دنبال او هستند. به نظر من تیم‌مان با همین جوانان خوزستانی می‌تواند حرف برای گفتن داشته باشد. قطعاً در یکی دو سال آینده می‌توانید استقلال خوزستان را بین سه تیم بالای جدول ببینید. قول می‌دهم ساختار باشگاه را به صورتی درست کنیم که هر کسی پس از من هم عهده‌دار مسئولیت شد بتواند ساختار را ادامه دهد و بتواند جایگاه اصلی فوتبال خوزستان را به کشور و آسیا نشان دهید.