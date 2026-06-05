اطعام غدیر در روستای گورزانگ میناب انجام شد، دو هزار و ۵۰۰ پرس غذا به مناسبت عید غدیر در این روستا پخت و بین مردم روستا توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر قرارگاه غدیر روستای گورزانگ گفت: به مناسبت عید غدیر، اطعام غدیر در روستای گورزانگ بخش بندزرک میناب انجام شد.

محمد جعفری افزود: دو هزار و ۵۰۰ پرس غذا به مناسبت عید غدیر در این روستا پخت و بین مردم روستا توزیع شد

وی افزود: بیش از ۳۰ سال است که اطعام غدیر در روستای گورزانگ برگزار می‌شود.

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