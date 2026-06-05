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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود از کشف بیش از ۱۵ تن چوب قاچاق به ارزش ۹۳ میلیون تومان از ۲ کامیون در منطقه اطاقور این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مصطفی سالم گفت: در پی گزارش مردمی در خصوص قطع و قاچاق درختان جنگلی در ۲ روستای بخش اطاقور لنگرود، ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان به همراه نیروهای انتظامی کلانتری بخش اطاقور و با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، موفق شدند ۲ کامیون حامل چوبهای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنگرود افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها ۱۵ تن چوب قاچاق درختان جنگلی از گونههای توسکا، لیلکی و لرگ به ارزش ۹۳ میلیون تومان را کشف و ضبط کنند.
وی تأکید کرد: اقدامات قانونی لازم در خصوص پرونده این تخلف، در چارچوب ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال پیگیری است.