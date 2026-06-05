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رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور روادید کاروان تیم ملی برای حضور در مسیر جام جهانی گفت: ویزاهای مربوط به مکزیک صادر شده و پاسپورتها در سفارت آمریکا در آنکارا در حال پیگیری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال امروز جمعه در گفتوگویی درباره وضعیت صدور روادید اعضای تیم ملی فوتبال برای حضور در برنامههای مرتبط با جام جهانی اظهار داشت: تمام روادیدهای مربوط به مکزیک و همچنین برنامههایی که باید در کانادا و مجموعههای مرتبط طی شود صادر شده و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
تاج افزود: پاسپورتها به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل داده شده و همکاران ما پیگیر هستند تا روند صدور روادید در سریعترین زمان ممکن انجام شود. مکاتبات و پیگیریها از سوی فدراسیون فوتبال انجام شده و موضوع از طریق فیفا نیز بهصورت رسمی منعکس شده است.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: به فیفا اعلام کردهایم اگر روادید بازیکنان و اعضای کادر فنی صادر نشود، ناچار به اتخاذ تصمیمات دیگری خواهیم بود. این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است و انتظار داریم طی امروز یا فردا وضعیت مشخص شود.
تاج درباره احتمال صدور روادید چندبار ورود (مولتی) نیز توضیح داد: درخواست فدراسیون فوتبال، روادید مولتی است تا بازیکنان مجبور نباشند برای هر بار ورود و خروج دوباره اقدام کنند، چون این مسئله میتواند در روند آمادهسازی تیم اختلال ایجاد کند.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به شرایط کلی گفت: نگاه فدراسیون این است که تمرکز تیم ملی فقط روی مسابقات باشد و نباید درگیر مسائل اداری و رفتوآمدهای تکراری شود.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ایجاد محدودیت یا سختگیری در صدور روادید نیز اظهار کرد: تجربه نشان میدهد ممکن است در لحظات آخر اتفاقاتی رخ دهد، اما ارزیابی ما این است که در نهایت روادیدها صادر خواهد شد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در واکنش به برخی حواشی و تحلیلها گفت: تیم ملی ایران با اقتدار به جام جهانی صعود کرده و هیچ بحثی درباره «برزخ» یا بلاتکلیفی وجود ندارد و این نوع تیترها را درست نمیداند.
تاج در بخش دیگری از صحبتهایش درباره موضوع مجوز حرفهای باشگاه سپاهان نیز توضیح داد: این پرونده در مرحله استیناف قرار دارد و قرار است ابعاد آن در جلسات مربوطه بررسی شود. او تأکید کرد تصمیمگیری در این زمینه در چارچوب کمیتههای مستقل فدراسیون انجام میشود.
او همچنین درباره برخی احکام انضباطی و اعتراض باشگاهها گفت: آرای کمیته انضباطی قابل بررسی در چارچوب قانونی است و مسیر اعتراض مشخص است. این روند در ساختار فوتبال طبیعی است و همه باشگاهها میتوانند از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.