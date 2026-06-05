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سورنا جوکار شعری سروده است که در رواق کشوردوست به یاد رهبر شهید انقلاب خوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سورنا جوکار شعری سروده است که در رواق کشوردوست به یاد رهبر شهید انقلاب خوانده شد.
▫️نگو که رفته و خالیست جای خامنهای
رها نکرده وطن را خدای خامنهای
▫️ولایت علوی را به مجتبی داده
نشانده خامنهای را به جای خامنهای
▫️به غیر او سخنی از کسی نمیگوید
چنان که گشته غزل مبتلای خامنهای
▫️سکوت کرده ولی هرشب از خیابانها
به گوش میرسد آری صدای خامنهای
▫️به جای محتشم ای دل بگو به فردوسی
حماسه سر بدهد در عزای خامنهای
▫️فقط به شوق تماشای مرگ قاتل اوست
نمردهام اگر از غم برای خامنهای
▫️بهشت هم دل ما را نمیدهد تسکین
خود خداست فقط خونبهای خامنهای
▫️«هزار جان گرامی مرا اگر باشد!»
هزار جان گرامی فدای خامنهای
▫️برای لحظۀ موعود انتقام ای دوست
بایست پشت سر مجتبای خامنهای