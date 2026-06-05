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انقلاب اسلامی ایران بدون نام امام خمینی (ره) در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست چراکه ایشان رهبری خادم در قول و عمل، زاهد، عارف و در عین حال شجاع بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امام راحل گفتمان جدیدی را در جهان مطرح کرد که اکنون هندسه آن فراتر از مرزهای ایران در حال گسترش است.
باور به مردم و اعتماد به مستضعفان، مهمترین ویژگی رهبری آن بزرگوار بود.
ثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی، اعتماد به وعدهی الهی و بیاعتمادی به قدرتهای مستکبر، اعتقاد به اراده مردم، مخالفت با خوی کاخنشینی و حمایت از محرومان، مخالفت صریح با جبههی مستکبران بینالمللی و تکیه بر وحدت ملی؛ اینها هفت اصل از مهمترین اصول اندیشه امام خمینی (ره) است که مردم امروز بر حفظ آن تأکید دارند.