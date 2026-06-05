رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با خادمان آشپزخانه «سرهد» در مکه گفت: سلامت جسمانی، پیش‌شرط اصلی برای انجام صحیح مناسک حج است و شما توفیق دارید با تهیه غذای مناسب شرایطی فراهم کنید تا حجاج با توان کافی، عبادات خود را به جای آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست حجاج ایرانی به اتفاق رئیس سازمان حج و زیارت امروز به منظور نظارت بر روند طبخ و توزیع غذای زائران از آشپزخانه صنعتی سرهد در مکه بازدید کرد. در این بازدید روند فعالیت‌ها در آشپزخانه سرهد از نظر مطابقت با دستورالعمل‌های سازمان حج و زیارت، شیوه تهیه و طبخ غذا، کیفیت تولید و نکاتی که باید در تهیه و توزیع رعایت شود، مورد ارزیابی قرار گرفت.

تقدیر از خادمان آشپزخانه برای خدمت رسانی به حجاج ایرانی تقدیر از خادمان آشپزخانه برای خدمت رسانی به حجاج ایرانی تقدیر از خادمان آشپزخانه برای خدمت رسانی به حجاج ایرانی تقدیر از خادمان آشپزخانه برای خدمت رسانی به حجاج ایرانی تقدیر از خادمان آشپزخانه برای خدمت رسانی به حجاج ایرانی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی در بازدید از آشپزخانه صعنتی سرهد در مکه در جمع مدیر، آشپز‌ها و کارکنان این مجموعه جایگاه معنوی خدمت به زائران خانه خدا را بسیار والا توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر فردی می‌تواند شهروند عادی باشد، اما تبدیل شدن به خدمت‌گزار ضیوف‌الرحمان توفیقی ویژه است که پاداش و ثواب آن نزد خداوند رحمان بسیار سترگ می‌باشد.

وی روحیه نوآوری و پویا بودن کارکنان این مجموعه را بازتابی از مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به تحولات دفاعی و علمی کشور از دوران جنگ تحمیلی تا به امروز، تأکید کرد: مجموعه‌های خدماتی در حج باید در مسیر تعالی و بهینه‌سازی خدمات تلاش و هرچه بیشتر رشد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به بازخورد‌های زائران در ارتباط با غذای طبخ شده در آشپزخانه ها، بر لزوم توجه ویژه به «مهندسی تغذیه» تأکید کرد و گفت: علاوه بر رعایت استاندارد‌های غذایی، در ظاهر و نحوه ارائه غذا‌ها نیز باید جلب رضایت بیشتر زائران مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین در مورد دغدغه‌های زائران در خصوص نوع برنج مصرفی، بر اهمیت شفاف‌سازی و ارائه توضیحات لازم برای رفع پیش‌داوری‌های احتمالی تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین پیشنهاد کرد تا با استفاده از ابزار‌های بصری، فیلم و استند‌های اطلاع‌رسانی در محیط‌های اقامتی، زائران با تلاش شبانه‌روزی کارکنان آشپزخانه‌ها هرچه بیشتر آشنا شوند.

وی در بخشی ازسخنان خود، دغدغه‌های حج امسال را یادآور شد و با اشاره به محروم شدن بیش از ۵۵ هزار زائر ایرانی از مشرف شدن به خانه خدا بر اثر محدودیت‌های تحمیلی، این اقدام را عامل اصلی کاهش تعداد زائران اعزامی و شکسته شدن کاروان‌های زیارتی دانست.

وی تأکید کرد که در برابر ظلم و تجاوز استکبار جهانی، باید از مظلومیت و حقانیت ایران اسلامی دفاع کرد.

سرپرست حجاج ایرانی در پایان سخنان خود با اشاره به استقبال گرم مسلمانان کشور‌های مختلف از ایرانیان در مسجدالحرام و مسجدالنبی، این رویه را نشان‌دهنده پیوند عمیق و همبستگی میان امت اسلام دانست و برای تمامی خادمان و زائران، توفیق خدمت و پذیرش اعمالشان را خواستار شد.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این بازدید، ضمن تقدیر از زحمات کارکنان آشپزخانه سرهد، تغذیه را کلید سلامت در مسیر عبادت توصیف کرد.

وی خطاب به مدیر و آشپز‌های این مجموعه گفت: سلامت جسمانی، پیش‌شرط اصلی برای انجام صحیح مناسک حج است.

وی با تأکید بر اینکه نیاز کالری و تغذیه مناسب برای زائران در شرایط سخت اقلیمی و فشار بدنی مناسک ضروری است، افزود: توفیق شما در این است که با تهیه غذای مناسب و باکیفیت زمینه لازم را فراهم می‌کنید تا آنان با توان کافی، عبادات خود را به جای آورند.

رئیس سازمان حج لزوم نظارت دقیق بر زنجیره تأمین مواد اولیه با هدف افزایش رضایتمندی زائران را یادآور شد و با اشاره به تخصص و تجربه نیرو‌های کارآمدی که از کشور اعزام شده‌اند، خاطرنشان کرد: ترکیب تجربه سالیان گذشته و تخصص نیرو‌های فعلی، تضمین‌کننده کیفیت مورد نظر در خدمات تغذیه است.

وی کارکنان این مجموعه را «خادمان ضیوف‌الرحمان» نامید و گفت: شما در آشپزخانه‌ای خدمت می‌کنید؛ که هدفش تنها تهیه غذا نیست، بلکه خدمت به میهمانان خدای رحمان است. این جایگاه، اجر و پاداش ویژه‌ای نزد خداوند دارد.