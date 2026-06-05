به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم به همت نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد و همچنین تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد و جمعی از مسئولان، روحانیون، زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در آن حضور داشتند.

در این آیین، سخنرانان با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد شخصیتی، اندیشه‌ ها و نقش تاریخی امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

شرکت‌ کنندگان همچنین با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

همچنین حاج صادق آهنگران نیز در این آیین به مرثیه‌ سرایی و مداحی پرداخت.

در این مراسم، حجت‌ الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان، از یاران و همراهان نزدیک حضرت امام خمینی (ره)، به عنوان سخنران اصلی با بیان خاطراتی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد شخصیتی، سیره اخلاقی و نقش تاریخی ایشان در شکل‌ گیری و تداوم انقلاب اسلامی پرداخت و بر ضرورت پاسداری از آرمان‌ ها و اندیشه‌ های امام راحل تأکید کرد.

وی با اشاره به شخصیت و جایگاه امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی (ره) یکی از چهره‌ های ممتاز و کم‌ نظیر رهبری در جهان به شمار می‌ رود. مردم ایران نیز ویژگی برجسته‌ ای دارند و آن، شایستگی و لیاقت بهره‌ مندی از رهبری امام خمینی (ره) است.

او ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌ های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وفاداری خود به ولایت و رهبری را به‌ خوبی نشان داده‌ اند و همواره در مسیر ولایتمداری و حمایت از آرمان‌ های انقلاب اسلامی ثابت‌ قدم بوده‌ اند.

رحیمیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای عید غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: عید غدیر روز شادی مؤمنان است و خداوند متعال در این روز بیش از سایر اعیاد، بندگان خود را مورد بخشش و رحمت قرار می‌ دهد.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ ترین اعمال در روز عید غدیر، اطعام مؤمنان و گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری است.

او با تأکید بر اهمیت تجدید بیعت با ولایت در دوران غیبت گفت: در عصر حاضر، تجدید بیعت با امامت و ولایت از طریق همراهی با نایب امام معصوم معنا پیدا می‌ کند و ملت ایران در دوران غیبت هرگز رها نشده‌ اند.

رحیمیان افزود: پرچمداران مسیر امام زمان (عج) در عصر غیبت، هدایت جامعه را بر عهده دارند و عید غدیر فرصتی برای تجدید این پیمان و بیعت است.

وی با بیان این که در روایات آمده است یک ساعت حکومت و رهبری الهی مبتنی بر عدالت، برتر از ۷۰ سال عبادت امت است، اضافه کرد: عید غدیر روز شکرگزاری برای نعمت رهبری الهی و ولایت است.