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تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۱۴ قلاده رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل ساری خبر داد و گفت: تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۱۴ قلاده رسید.
روحالله اسماعیلی افزود: در ادامه پایشهای منظم سواحل استان، لاشه دو قلاده فوک خزری روزهای اخیر در سواحل ساری توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت شناسایی شد.
وی گفت: بررسی کارشناسان اعزامی نشان داد به دلیل گذشت زمان طولانی از مرگ این پستانداران دریایی، لاشهها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشته و امکان کالبدگشایی و نمونهبرداری علمی وجود نداشت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: لاشهها با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و با نظارت کارشناسان، به صورت بهداشتی دفن شدند تا از بروز هرگونه آلودگی احتمالی محیطی جلوگیری شود.
اسماعیلی با اشاره به تداوم پایشهای ساحلی در سراسر استان، از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از سامانه ۱۵۴۰ تماس گویای سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعرسانی کنند.