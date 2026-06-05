کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی؛ معرفی حریفان نمایندگان ایران
رقابتهای کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۶ در اولانباتور مغولستان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ در بخش کشتی آزاد ۱۶ و ۱۷ خرداد در شهر اولانباتور کشور مغولستان برگزار میشود.
تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان با ۵ کشتی گیر در این مسابقات حضور دارد که نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، اهورا خاطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با آیت جان از قزاقستان رقابت میکند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارد، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مسابقه کیم از کره شمالی و روهیت از هند مبارزه میکند.
در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارد، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیشبای از قزاقستان قرار میگیرد.
در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۴ نفر حضور دارد، محمد نخودی در دور اول در مقابل بات اردین از مغولستان قرار خواهد گرفت.
در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه دو کشتی گیر از قزاقستان عظمت دولت بیکوف و آمانگالی قرار میگیرد.