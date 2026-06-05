برنامه روزانه زیارت دوره به ترتیب حضور کاروان‌ها در مکه مکرمه انجام می‌گیرد و براساس همین تدبیر، تاکنون حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر راهی اماکن تاریخی و مذهبی مکه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روز‌هایی که زائران ایرانی در مکه حضور دارند واحد حمل و نقل درون شهری فرصتی را به لحاظ زیر ساخت‌های اجرایی فراهم کرده تا زائران از زیارت دوره در این شهر بهره‌مند شوند؛ برنامه «زیارت دوره» فرصتی ارزشمند است تا مشتاقان سرزمین وحی، گام در مسیر تاریخ اسلام بگذارند و از نزدیک با بخشی از خاطرات ماندگار بعثت، هجرت و مجاهدت‌های پیامبر اعظم (ص) و یاران ایشان آشنا شوند.

آمار‌های عملیاتی نشان می‌دهد از آغاز اجرای برنامه زیارت دوره در مکه مکرمه تاکنون، ۱۹۷ کاروان از این اماکن بازدید کرده‌اند؛ آماری که بیانگر استقبال چشمگیر زائران از این برنامه فرهنگی و معرفتی است.

پیش از این نیز زائران ایرانی در مدینه منوره، در قالب برنامه‌های منظم زیارت دوره، از اماکن تاریخی و معنوی آن شهر مقدس از جمله مسجد قبا، مسجد ذوقبلتین، منطقه احد و دیگر یادمان‌های مرتبط با سیره نبوی بازدید کرده بودند؛ برنامه‌ای که به گفته بسیاری از زائران، یکی از خاطره‌انگیزترین و پربارترین بخش‌های سفر معنوی حج به شمار می‌رود.

در کنار اجرای برنامه زیارت دوره، ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری مکه نیز با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی است.

بر اساس این گزارش، ۵۷ دستگاه ناوگان فعال و نیرو‌های میدانی مستقر در ایستگاه‌ها، مسئولیت جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند.