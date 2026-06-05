به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ۱۵ خرداد ماه، سالروز تاریخی قیام مردم پیشوا ورامین و قرچک، مردم و مسئولان این منطقه با حضور در یادمان این شهدا، قتلگاه شهدای این منطقه در پل تاریخی باقرآباد را گلباران کردند.

درست ۶۳ سال پیش مردم شهرستان‌های پیشوا و ورامین و قرچک درپی انتشار خبر دستگیری امام خمینی ره با پوشیدن کفن به سمت تهران در حرکت بودند تا اعتراض خود را به رژیم ستمشاهی اعلام کنند.

مردم شرکت کننده در این راهپیمایی اعتراض آمیز بعد از پیمودن ۲۷ کیلومتر در سرپل باقرآباد با گارد شاهنشاهی رو‌به‌رو شدند، و در ابتدای پل به خاک و خون کشیده شدند.

هرساله مردم و مسئولین این منطقه در ۱۵ خرداد مشهد شهدای این منطقه را گلباران و عطرافشانی می‌کنند.