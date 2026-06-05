امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت گفت: غدیر اسم رمز سعادت جمعی بشر، کلید خوشبختی جمعی انسان‌ها و راه رسیدن به حیات طیبه جمعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، اظهار کرد: تقوا راه اتصال به ولایت الهی و ولایت اولیای خداست.

وی افزود: هنوز در پرتو انوار درخشان خورشیدی‌ترین روز تاریخ، روز عیدالله‌الاکبر، عید سعید غدیر خم هستیم. حاصل‌جمع آرمان همه انبیا، به‌ویژه خاتم انبیا (ص) غدیر است. غدیر تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه یک نظام معنابخش به زندگی جمعی است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری عنوان کرد: غدیر اسم رمز سعادت جمعی بشر، کلید خوشبختی جمعی انسان‌ها و راه رسیدن به حیات طیبه جمعی است. در حقیقت غدیر روش تحقق توحید در عینیت اجتماعی و نقطه عزیمت از بندگی فردی به بندگی جمعی و تمدنی است.

حجت الاسلام محمدجوادحاج‌علی‌اکبری با اشاره به برخی از احدایث درباره غدیر گفت: در احدایث تأکيد شده که شرط تحقق غدیر کلمه توحید، ولایت است. اگر قافله بشریت با همه زیرنظام‌های آن به دست علی بن ابی طالب (ع) سپرده شود، آرمان بعثت همه انبیاء محقق خواهد شد.

حاج علی اکبری در ادامه تاکید کرد: فرهنگ توحیدی، اقتصاد توحیدی، تربیت توحیدی، امنیت توحیدی، زندگی توحیدی فقط و فقط در سایه سیاست توحیدی و مدیریت توحیدی محقق می‌شود. اگر حضرت علی (ع) قافله‌سالار باشد، قافله بشریت به مقصد می‌رسد در غیر این صورت گرفتار ظلمت و تاریکی خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: تحقق غدیر که امری الهی و حیات‌آفرین است، یک شرط اساسی دارد و آن ولایت‌پذیری است. یعنی اگر مردم بخواهند و مردم استقبال کنند. بر همین اساس ولایت علی بن ابی طالب (ع) نیاز به استقبال فکری و عملی مردم دارد. وقتی هم مردم به میدان آمدند و حجت فراهم شد، آرمان غدیر محقق می‌شود، اما مانع پیش روی آن طاغوت است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه ولایت الهی متجلی در آرمان غدیر، به جنگ طاغوت می‌رود تا این مانع را از پیش روی بشریت بردارد، تأکید کرد: این موضوع نیازمند همراهی مردم است. چون متاسفانه طاغوت از جن و انس از ابتدا در میدان بودند تا این مهم محقق نشود. همچنین یارانی به میدان نیامدند که نتیجه این شد که فقط این موضوع در زمان ولایت حضرت علی (ع) و چند ماهی در زمان حضرت امام حسن مجتبی (ع) فراهم شد و دیگر پس از این موضوع با دربند کشیدن و شهادت امامان فراهم نشد.

وی اضافه کرد:، اما خداوند متعال حجت خود را ذخیره کرد تا آرمان غدیر با وجود حضرت مهدی (عج) فراهم شود تا حضور ناصران ناصر، شکل بگیرد و اعلام آمادگی کنند و دوباره بشریت چشمش به حضرت ولی عصر (عج) روشن شود و این موضوع به همت مردم سپرده شده است.

بیانیه‌های نیرو‌های مسلح توخالی نیست بلکه پشتوانه دارد

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه دوم با بیان اینکه امروز در موقعیتی هستیم که وقتی قرارگاه خاتم الانبیاء بیانیه صادر می‌کند، لرزه بر دشمنان می افتد و زندگی آنها تباه می‌شود، تصریح کرد: این نشانه عظمت و شوکتی است که حاصل اقدامات رهبر شهید کشور است. به عبارتی دشمن می‌داند این بیانیه توخالی نیست و پشتوانه دارد و پشتوانه آن رهبری شجاع، مردم همیشه در صحنه، نیرو‌های مسلح پرقدرت و مسوولان امین و خدوم کشورند که نتیجه آن می‌شود که (آمریکا) سگ هار خودش را در لبنان قلاده می‌کند.

وی تأکيد کرد: البته خودشان می‌دانند اگر غلطی مرتکب شوند چنان بر سر آنها آوار خواهیم شد و چنان موشک‌های نقطه زن ما، دودمان آنها را بر باد می‌دهند که هیچگاه در تاریخ فراموش نکنند.

حاج علی اکبری اضافه کرد: در توطئه‌ای که در لبنان در جریان بود، به هم تنیدگی قوای کشورمان مشاهده شد به نحوی که وزیر امورخارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیرو‌های مسلح کشورمان بیانیه دادند و دشمن زمین‌گیر شد.

وی با بیان اینکه موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است، یادآور شد: امروز در وضعیت جدیدی هستیم و طبق تعریف رهبر عظیم‌الشان ما، تنگه هرمز موهبت الهی بود و این ظرفیت در اختیار ما است. اما آنچه در منطقه شکل گرفته، ایجاد محور قدرت و مقاومت در مقابل جریان پلید و کثیف اپستین است که از سرزمین مادری خود تا لبنان ایستاده‌اند و دفاع می‌کنند.