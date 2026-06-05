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عملیات حفاری و راه اندازی چاه جدید آب شرب روستای سیف آباد بردسکن با هدف ارتقای پایداری شبکه و رفع تنش آبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن گفت: عملیات حفاری و راه اندازی چاه جدید آب شرب روستای سیف آباد با هدف ارتقای پایداری شبکه و رفع تنش آبی برای بیش از ۱۰۰۰ نفر از ساکنان این روستا اجرا شد.
صادقی افزود: بهره برداری از حلقه چاه جدید در روستای سیف آباد، به روند رو به رشد مصرف کمک و کیفیت خدمات آبرسانی به منطقه را تضمین می کند.
وی اظهار داشت: این طرح با اختصاص بودجه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از محل منابع عمرانی و داخلی شرکت آبفا، از خردادماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و شامل عملیاتهای حفاری، تجهیز، نصب منصوبات، برقر سانی و ساخت ۱۵۰ متر خط انتقال بوده است.
صادقی خاطرنشان کرد: با وجود زیرساخت های ایجاد شده، عبور موفق از اوج مصرف تابستان و مدیریت تنش های آبی احتمالی، مستلزم همراهی و رعایت الگوی مصرف توسط مردم شهرستان است