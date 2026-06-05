به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد، از تولید بیش از ۵ میلیون شاخه گل رز در سطح ۶ هکتار از ۴۱ هکتار گلخانه‌های فعال این شهرستان در طول سال خبر داد.

علی همتی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان پاسارگاد در توسعه کشت‌های گلخانه‌ای گفت: در حال حاضر ۶ هکتار از گلخانه‌های پاسارگاد به تولید گل رز شاخه‌بریده اختصاص یافته است که سالانه بیش از ۵ میلیون شاخه گل با کیفیت و استاندارد روانه بازار تولید می‌شود.

او ادامه داد: توسعه گلخانه‌های مدرن در مناطقی مانند پاسارگاد، با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و دسترسی به زیرساخت‌های حمل و نقل، می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره وری آب، کاهش ضایعات و رشد اقتصاد محلی ایفا کند.

همتی افزود: بخش عمده گل‌های تولیدی به بازار‌های داخلی استان و سایر استان‌ها دیگر ارسال می‌شود و برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای توسعه سطح زیر کشت و افزایش تنوع ارقام در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد در پایان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران، ارائه تسهیلات کم‌بهره و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از جمله اقدامات جهاد کشاورزی در راستای توسعه صنعت گل و گیاه زینتی در این شهرستان است و امیدواریم که با ادامه این روند پاسارگاد به یکی از قطب‌های مهم تولید گل رز در استان تبدیل شود.