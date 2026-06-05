به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از دریافت مجوز پرداخت ۵ هزار میلیارد ریالی تسهیلات ماده ۵۶ برای تسریع در اجرای طرح آبرسانی به شهر‌های رامسر، تنکابن، عباس‌آباد و پسنده سفلی خبر داد.

حیدر داوودیان گفت: با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز پرداخت تسهیلات ماده ۵۶ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای افزایش سرعت اجرای طرح آبرسانی به مناطق غربی استان شامل رامسر، تنکابن، عباس‌آباد و پسنده سفلی دریافت شده است.

وی افزود: تکمیل مرحله دوم و سوم این طرح آبرسانی در غرب مازندران به بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن از طریق این تسهیلات تأمین خواهد شد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: علاوه بر اعتبار ۱۹ هزار میلیارد ریالی که در آن سفر برای این طرح بزرگ تصویب شد، موافقت اصولی بانک مرکزی برای پرداخت ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ماده ۵۶ صادر شد.

داوودیان در تشریح جزئیات مرحله نخست این طرح گفت: این مرحله شامل سامانه آبگیری، اجرای خط انتقال به طول ۷.۳ کیلومتر و ساخت یک مخزن ۵ هزار مترمکعبی است که تاکنون حدود ۳.۵ کیلومتر از خط لوله اجرا شده و طرح به پیشرفت ۶۵ درصدی رسیده است. لوله مورد نیاز برای باقیمانده مسیر نیز خریداری شده است.



وی اضافه کرد: در قالب طرح اضطراری آبرسانی به تنکابن، مرحله بعدی این طرح شامل اجرای خط انتقال ۸ کیلومتری تا محل تصفیه‌خانه، تملک زمین هفت هکتاری و ساخت یک واحد تصفیه‌خانه اضطراری با ظرفیت ۳۰۰ لیتر بر ثانیه است که در مراحل پایانی مطالعات قرار دارد.