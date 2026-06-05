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حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید غدیر خم موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید غدیر خم موافقت کردند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نامه خود به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی شده بود.