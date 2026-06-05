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استاندار سمنان بر لزوم کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان گفت: کمیتههای تخصصی برای بررسی طرحهای بلاتکلیف انرژیهای تجدیدپذیر، تسریع در اجرای پروژهها و رفع موانع سرمایهگذاری تشکیل شود.
محمدجواد کولیوند افزود: استان سمنان دستیابی به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان خردادماه و ۴۵۰ مگاوات تا پایان شهریورماه را با جدیت دنبال میکند و تمامی دستگاههای مسئول باید برای تحقق این اهداف همکاری لازم را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز گفت: افرادی که زمینهای مورد نیاز برای احداث نیروگاههای خورشیدی را دریافت کردهاند، باید هرچه سریعتر عملیات اجرایی را آغاز کنند؛ در غیر این صورت، زمین از آنها پس گرفته میشود.