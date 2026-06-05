پاراکانو قهرمانی آسیا؛ اسلام جاهدی طلایی شد
اسلام جاهدی در مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا در قزاقستان، دومین طلای ایران را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه پیدا کرد.
اسلام جاهدی در فینال کلاس VL۲ مردان در مصاف با ۲ حریف قزاقستانی و ۲ حریف ژاپنی با کسب رکورد ۱:۰۳.۳۸۹ دقیقه اول و صاحب مدال طلا شد. در این مسابقه ورزشکاران قزاقستان و ژاپن دوم و سوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.