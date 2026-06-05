به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه پیدا کرد.

اسلام جاهدی در فینال کلاس VL۲ مردان در مصاف با ۲ حریف قزاقستانی و ۲ حریف ژاپنی با کسب رکورد ۱:۰۳.۳۸۹ دقیقه اول و صاحب مدال طلا شد. در این مسابقه ورزشکاران قزاقستان و ژاپن دوم و سوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.