به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات که در مسجد امام حسین (ع) خیابان زرافشان با حضور نوجوانان و خانواده‌های قرآنی برگزار شد، نفرات برتر خود را شناخت.

این دوره که بصورت کاملا مردمی برگزار شد تعداد ۴۳ نفر از قاریان بین ۷ تا ۱۵ سال در سه گروه رده سنی به تلاوت مشغول شده و توسط هیئت داوران و مردم حاضر در مسجد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا از هر گروه دو نفر رتبه‌ی اول و نفرات بعدی بعنوان رتبه‌های دوم تعیین و هدایایی به آنان اهدا شد.

نفرات برتر این مسابقات عبارتند از:

اقای امیرسام محمدی

خانم ریحانه بابا نژاد

اقای محمدرضا انصاری

اقای مصور خیرالهی

اقای محمدجواد سلیمانی

اقای محمد طا‌ها اسدپور

خانم کوثر جدی

اقای محمد متین نوری

در پایان هم به پنج نفر از حاضرین، به قید قرعه هدایایی تقدیم شد.