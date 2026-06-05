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سالروز ارتحال ملکوتی عبد صالح خدا، احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (قدسسرهالشریف)، یادآور فقدانی بزرگ است که نهتنها ایران اسلامی بلکه آزادگان سراسر جهان را داغدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله خمینی (ره) بزرگمردی از تبار نور بود که بهراستی روح خدا بود و انقلابی را رقم زد که همچون انفجار نور در برابر سایه ظلمت رژیم ستمشاهی، نور امید را در دل ستمدیدگان خسته از ظلم و استعمار روشن کرد و آزادی و آزادگی را معنایی تازه بخشید. امام خمینی (ره)، شخصیت همیشه ماندگاریست که نماد یک رهبر مردمی بود؛ از میان مردم برخاست، با مردم زیست و درنهایت یک نظام مردم سالار دینی را به یادگار نهاد.
از دیگرسو نیز، فرارسیدن نیمۀ خردادماه، یادآور قیام یاران باوفای ایشان، ملت مؤمن و انقلابی است که در ١٥خرداد ١٣٤٢، به مرجع تقلید خود لبیک گفته و مبارزات خود را آغاز کردند و بدینترتیب نقطۀ عطفی را در آغاز انقلاب اسلامی و خیزش اسلامخواهانه رقم زده و الگویی کامل از مبارزه به تمامی آزادی خواهان جهان ارائه کردند.
اینک پساز گذشت سالها از رحلت جانسوز آن امام راحل عظیمالشأن (ره)، با احساس تکلیفی خطیرتر از گذشته با آرمانهای متعالی ایشان و شهدای عظیم الشان انقلاب اسلامی، تجدید پیمان کنیم.