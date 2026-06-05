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رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اعلام اینکه به علت شرایط جنگ تحمیلی سوم واردات واگنهای مترو از چین فعلا متوقف شده است ، گفت: فرآیند ساخت واگن ها ادامه دارد و مشکل مالی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام سیدمحمدآقامیری تصریح کرد: در حوزه واگنهای مترو دو قرارداد داریم؛ یک قرارداد برای تأمین یکهزار و ۷۱ واگن بوده و قرارداد دیگر هم برای ۱۱۳ واگن که مربوط به پروژه واگن ملی است. قرارداد دیگری نیز برای تأمین ۷۰ واگن با همکاری جهاد دانشگاهی در حال اجراست که آن هم به نوعی به عنوان واگن ملی تعریف میشود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده قرار بود از اواخر سال گذشته قطارهای مربوط به قرارداد یکهزار و ۷۱ واگنی که از چین خریداری شدهاند، بهصورت مرحلهای وارد کشور شوند، اما این موضوع با شرایط جنگی و درگیریهای منطقه خلیج فارس همزمان شد و کشور مبدأ به دلیل نگرانیهای موجود درباره ایمنی حملونقل و احتمال آسیبدیدگی محمولهها، ارسال آنها را متوقف کرد.
آقامیری افزود : ۱۵ درصد پیشپرداخت قرارداد و تعهدات مربوط به آن انجام شده و مشکل مالی وجود ندارد؛ مسئله اصلی انتقال واگنها به کشور است.