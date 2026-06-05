عملیات آسفالت ۱۵ هزار مترمربع، از معابر روستای گیلده شهرستان آستانه اشرفیه به درخواست مردم و با همت ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بابک حمیدی، ناظر طرح آسفالت روستای گیلده شهرستان آستانه اشرفیه گفت: پس از درخواست اهالی روستای گیلده مبنی بر وضعیت نامناسب معابر روستا و نیاز مبرم به روکش آسفالت، کارشناسان قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک بازدید میدانی، نقاط آسیب‌دیده و معابر اولویت‌دار را شناسایی کردند.

وی با اشاره به حجم این عملیات عمرانی، افزود: با تایید نهایی و اختصاص منابع لازم، آسفالت محدوده‌ای به مساحت ۱۵ هزار متر مربع برای بهسازی معابر روستای گیلده تصویب شد که اجرای این طرح موجب تسهیل تردد و رفاه حال روستاییان خواهد شد.

ناظر این طرح، با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های قرارگاه، تاکنون ۳ هزار مترمربع از این معابر آسفالت شده است، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و مساعد بودن شرایط جوی، بقیه این طرح هم در چند روز آینده اجرا شده و به بهره برداری خواهد رسید.

حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران در طرح‌های محرومیت‌زدایی، نشان‌دهنده استمرار شعار «ارتش فدای ملت» در تمامی عرصه‌های خدماتی و عمرانی کشور است.