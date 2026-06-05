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بیش از ۱۰ هزار پرس غذای گرم به همت گروههای جهادی شهرستان لنجان طبخ و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان گفت:در راستای خدمترسانی به مردم و با همت گروههای جهادی شهرستان لنجان، طی سه روز بیش از ۱۰ هزار پرس غذای گرم تهیه و میان جامعه هدف گروههای جهادی در مناطق مختلف شهرستان توزیع شده است.
سرهنگ مهدی شیری افزود: این اقدام با مشارکت گسترده گروههای جهادی و نیروهای مردمی انجام شده و با هدف تقویت روحیه همدلی، مواسات و خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است.
شیری با اشاره به فعالیتهای انجامشده در بخش باغبهادران گفت: به همت گروه جهادی الزهرا (س)، طی سه شب بیش از ۲ هزار پرس غذای گرم تهیه شده است که انشاءالله در میدان اصلی شهر و در میان تجمعکنندگان بخش باغبهادران توزیع خواهد شد.