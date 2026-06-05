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سفرا و نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه با رافائل گروسی مدیرکل آژانس اتمی نشستی مشترک برگزار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سفرا و نمایندگان دائم، ایران، چین و روسیه با رافائل گروسی مدیرکل آژانس اتمی نشستی مشترک برگزار کردند.
در این نشست سفرا و نمایندگان دائم، ایران، چین و روسیه موضوعات مربوط به موارد مطرح در نشست بعدی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را با رافائل گروسی مدیرکل آژانس اتمی، بررسی کردند.
در همین حال مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران جز نیروگاه بوشهر، دسترسی بازرسی از هیچ تأسیسات هستهای دیگری به آژانس نداده است.
رافائل گروسی بدون محکوم کردن حمله به تأسیسات هستهای ایران فقط به گفتن این جمله بسنده کرد که حملههای نظامی وضع بیسابقهای را در نظارت آژانس بر برنامه هستهای ایران ایجاد کرده است.
آژانس در این گزارش مدعی شده مسائل مهمی درباره سایتها و مواد اعلام نشده، همچنان حل نشده باقی مانده است.