نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس از طرح‌های تعریض محور قره کهریز و تکمیل کنارگذر شمالی اراک بازدید و راهکارهای رفع چالش‌ها را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی همراه با معاون امور عمرانی استانداری مرکزی، فرماندار اراک و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، از برخی محور‌های ارتباطی شهرستان اراک بازدید کردند.

در این بازدیدها، محور قره‌کهریز و بخش‌های مختلف کنارگذر شمالی اراک ازجمله پل روستای ساقی، تقاطع مرزیجران و تقاطع روستای طرمزد مورد بررسی میدانی قرار گرفت و آخرین وضعیت این پروژه‌ها، مسائل و مطالبات مردم منطقه، چالش‌های موجود و راهکار‌های تسریع در اجرای اقدامات عمرانی ارزیابی شد.

نادرقلی ابراهیمی ضمن بررسی ظرفیت‌ها و موانع موجود، بر ضرورت هماهنگی و فعال شدن دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات زیرساختی، ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، پیگیری اخذ سهم معادن منطقه برای لکه گیری و تعریض محور قره کهریز، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع محور‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و بررسی مواردی برای ایمنی بیشتر محور‌ها تأکید کرد.