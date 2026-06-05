آبهای آرام قهرمانی آسیا؛ حسینپور نخستین طلایی ایران
سعید حسینپور در مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا، نخستین نشان طلا را برای ایران دشت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.
سعید حسینپور در دور نهایی کلاس KL۱ مردان در مصاف با حریفانی از قزاقستان، هند و دو رقیب ژاپنی با کسب رکورد ۵۸.۴۳۶ ثانیه در جایگاه نخست آسیا ایستاد و طلایی شد. در این مسابقه ورزشکاران قزاقستان و ژاپن به ترتیب دوم و سوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.