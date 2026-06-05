در عید بزرگ ولایت و امامت، میاندوآب شاهد برگزاری باشکوه‌ترین مراسم اطعام علوی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با عید سعید غدیر خم، بزرگ‌ترین سفره اطعام علوی با مشارکت گسترده خیران در میاندوآب برپا شد و هزاران نفر از عاشقان اهل‌بیت (ع) بر سر سفره کرامت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) میهمان شدند.

در عید بزرگ ولایت و امامت، میاندوآب شاهد برگزاری باشکوه‌ترین مراسم اطعام علوی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود.

این آیین معنوی با مشارکت گروه‌های مردمی، خیران و خادمان غدیر برگزار شد و هزاران پرس غذای گرم میان شهروندان توزیع شد.

هدف از برپایی سفره اطعام علوی را ترویج فرهنگ غدیر، تقویت روحیه همدلی و احسان و زنده نگه داشتن سیره کریمانه حضرت علی (ع) بود.

فضای معنوی مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی در وصف امیرالمؤمنین (ع) همراه بود و جلوه‌ای از وحدت، مودت و ارادت مردم میاندوآب به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشته شد.