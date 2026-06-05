به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از تداوم خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از ۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان تحویل گرفته شده و با عاملیت بانک کشاورزی، ۴۱ هزار میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران سراسر کشور واریز شده است.



محمد جعفری افزود: در همین روز‌های آغازین برداشت، مجموعاً بیش از سه هزار تن گندم از کشاورزان زحمتکش استان در مراکز فعال تحویل، تخلیه و ثبت شده است.

وی با اشاره به افزایش روزانه تعداد مراکز خرید افزود: زیرساخت‌های استان برای پذیرش حداکثری محصول در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده است و امروز نیز چهار مرکز جدید شامل کارخانه آرد نمونه جویبار، کارخانه آرد رضایی نکا، کارخانه آرد ستاک نکا و سیلوی مهر خالقی (قره‌تپه) به جمع مراکز فعال پیوسته‌اند.



مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران به موضوع مطالبات گندم‌کاران اشاره کرد و گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است که هم‌اکنون مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان با عاملیت بانک کشاورزی به حساب گندم‌کاران کل کشور واریز شده و این روند با شتاب ادامه دارد.

جعفری تأکید کرد: هدف این است که دسترنج کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن به دستشان برسد و هیچگونه وقفه‌ای در پرداخت‌ها ایجاد نشود.