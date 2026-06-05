مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از صادرات بیش از هزار و ۵۰۰ تن لیمو لیسبون و ۸۰۰ تن خرما این شهرستان در یک ماه گذشته به بازار‌های خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سجاد قناعتیان با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از دسترنج کشاورزان با اشاره به تداوم صادرات محصولات کشاورزی با اولویت لیمو لیسبون و خرمای نگهداری شده در سردخانه‌ها، گفت: با وجود شرایط خاص منطقه، این محموله‌ها به کشور‌های آذربایجان، روسیه، هندوستان، افغانستان و ارمنستان ارسال شده است.

او افزود: کارشناس مسئول قرنطینه بهداشت گیاهی شهرستان، با حضور در سردخانه‌ها و بازدید از محموله‌های صادراتی، بررسی آفات، بیماری‌ها و سلامت محصول را با دقت کامل تا مرحله تأیید و بارگیری بر عهده دارد.

قناعتیان بیان کرد: فرآیند صدور گواهی‌های بهداشت گیاهی و نظارت‌های قرنطینه‌ای، مطابق با استاندارد‌های لازم در حال انجام است و استقبال از محصولات بارگیری شده در بازار‌های خارجی، گویای کیفیت برتر تولیدات کشاورزی شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: هدف و رسالت اصلی جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، تداوم صادرات محصولات کشاورزی و عرضه به بازار‌های داخلی و خارجی با رعایت کامل استاندارد‌های جهانی است.

سجاد قناعتیان در ادامه به ارتقاء دانش فنی کارشناسان و کشاورزان اشاره کرد و گفت: اجرای دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، آموزش‌های میدانی و سامانه‌های نوین در راستای انتقال دانش فنی به بهره‌برداران استفاده می‌شود تا گامی به سوی کشاورزی پایدار و تولید محصولات باکیفیت برای رقابت در بازار‌های جهانی برداشته شود.